أسرة العابد: قلب ابننا سليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طمأنت أسرة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نواف العابد جماهير النادي حول سلامة ابنها بعد أن تعرض لحالة قادته للخروج من الشوط الثاني لمباراة فريقه أمام ضمك أمس الأول ضمن الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي حسمها الهلال بالفوز 3-0.
وكان العابد خرج من الملعب واضعا يده على قلبه بعد أن سقط على الأرض فيما أوقف الحكم المباراة للاطمئنان على صحة اللاعب الذي كشفت الفحوصات الطبية أن ما تعرض إليه حالة طبيعية وعادية تحدث لأي إنسان، وهي حالة عرضية مثلها مثل ارتفاع درجة الحرارة ونحوها، حيث إن العابد لم يصل درجة الإغماء أو فقدان السيطرة على نفسه أو يتعرض لضيق في التنفس.
وخلال مشواره مع الهلال وتحديدا في الفترة الأخيرة، مر العابد بمطبات عدة مع الإصابات بدأت تتضاعف منذ عام 2017.
تاريخ إصابات العابد
أغسطس 2017
- عانى من خفقان في القلب وعاد سليما وشارك مع المنتخب أمام الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2018
سبتمبر 2017
- غاب شهرين بعد عملية جراحية أجراها في الوتر الثاني
نوفمبر 2017
- أعلنت إدارة الهلال في بيان رسمي سلامة قلب اللاعب بعد إجراء الفحوصات اللازمة والاختبارات الطبية
ديسمبر 2017
- أصدر نادي الهلال بيانا حول إصابته وعلاجه لدى الطبيب الفرنسي جيليس ريبول
- غاب عن نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني بعد تجدد إصابته في الأوتار الضامة في مباراة الشباب وخروجه مصابا في الدقيقة الـ60
- غاب 9 أشهر
نوفمبر 2018
- عاد لتمثيل فريقه بصورة تدريجية بدأها بتجربة فريق الشباب
فبراير 2019
- غاب بسبب إصابة في الحوض
يوليو 2019
- خضع إلى فحوصات في أبوظبي للاطمئنان عليه قبل التحضيرات الموسمية
أسباب تؤدي لخفقان القلب
- السهر
- الإجهاد
- السفر الطويل
- الضغوط النفسية
- التمرين الشاق والحمى والضغط النفسي
- تناول بعض الأدوية خاصة أدوية الضغط
- فقر الدم
- فرط نشاط الغدة الدرقية
- قصور قلبي أو نوبة قلبية حادة
- كثرة التدخين أو شرب الكحول بسبب احتوائها على الكافيين بشكل كبير
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