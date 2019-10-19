أسرة العابد: قلب ابننا سليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طمأنت أسرة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نواف العابد جماهير النادي حول سلامة ابنها بعد أن تعرض لحالة قادته للخروج من الشوط الثاني لمباراة فريقه أمام ضمك أمس الأول ضمن الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي حسمها الهلال بالفوز 3-0.

وكان العابد خرج من الملعب واضعا يده على قلبه بعد أن سقط على الأرض فيما أوقف الحكم المباراة للاطمئنان على صحة اللاعب الذي كشفت الفحوصات الطبية أن ما تعرض إليه حالة طبيعية وعادية تحدث لأي إنسان، وهي حالة عرضية مثلها مثل ارتفاع درجة الحرارة ونحوها، حيث إن العابد لم يصل درجة الإغماء أو فقدان السيطرة على نفسه أو يتعرض لضيق في التنفس.

وخلال مشواره مع الهلال وتحديدا في الفترة الأخيرة، مر العابد بمطبات عدة مع الإصابات بدأت تتضاعف منذ عام 2017.

تاريخ إصابات العابد

أغسطس 2017

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عانى من خفقان في القلب وعاد سليما وشارك مع المنتخب أمام الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2018

سبتمبر 2017

غاب شهرين بعد عملية جراحية أجراها في الوتر الثاني

نوفمبر 2017

أعلنت إدارة الهلال في بيان رسمي سلامة قلب اللاعب بعد إجراء الفحوصات اللازمة والاختبارات الطبية

ديسمبر 2017

أصدر نادي الهلال بيانا حول إصابته وعلاجه لدى الطبيب الفرنسي جيليس ريبول

غاب عن نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني بعد تجدد إصابته في الأوتار الضامة في مباراة الشباب وخروجه مصابا في الدقيقة الـ60

غاب 9 أشهر

نوفمبر 2018

عاد لتمثيل فريقه بصورة تدريجية بدأها بتجربة فريق الشباب

فبراير 2019

غاب بسبب إصابة في الحوض

يوليو 2019

خضع إلى فحوصات في أبوظبي للاطمئنان عليه قبل التحضيرات الموسمية

أسباب تؤدي لخفقان القلب