الفيصلي يلتقي الحزم بشعار لا للخسارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يستقبل الفيصلي في أرضه بين جماهيره على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره الحزم اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل عنابي سدير بقيادة مدربه شاموسكا أن يواصل عروضه الرائعة، حيث إنه يشاطر الهلال المتصدر في عدم تلقيه أي خسارة في المباريات التي خاضها في الجولات الماضية (لعب 5 مباريات وله مواجهة مؤجلة أمام النصر).

ومن أصل 5 مباريات فاز الفيصلي 3 مرات وحقق التعادل مرتين وله 11 نقطة.

أما الضيف الثقيل الحزم بقيادة مدربه دانيال إيسايلا، فيسعى هو الآخر للحصول على كامل نقاط المباراة خاصة أنه تذوق طعم الفوز 3 مرات وتعادل مرة، لكنه خسر مرتين وله 10 نقاط.

وسبق أن تواجه الفريقان 4 مرات في دوري المحترفين، واقتسما النتائج بواقع فوزين لكل منهما.

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أبها والفيحاء

يستضيف أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، نظيره الفيحاء.

ويطمح صاحب الأرض والجمهور بقيادة مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي إلى مسح الصورة الباهته التي ظهر بها في الجولة الماضية أمام التعاون وكلفته الخسارة 0-1.

ويملك أبها 7 نقاط من أصل انتصارين وتعادل وحيد و3 هزائم.

أما الفيحاء صاحب الخمس نقاط، فيسعى جاهدا إلى تحقيق النتائج الإيجابية بقيادة مدربه خورخي سيماو بعد أن توقف رصيده من الانتصارات عند فوز وحيد مقابل تعادلين و3 هزائم، آخرها من الأهلي على أرضه وبين جماهيره عندما خسر أمامه 0-3.

يذكر أنه لم يسبق للفريقين أن تواجها في دوري المحترفين منذ انطلاقته.