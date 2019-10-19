عبدالجواد أول عربي يدرب في البرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي الذي تأسس قبل سنوات قليلة التوقيع مع لاعب المنتخب السعودي والأهلي المعتزل، المحلل الفني محمد عبدالجواد مدربا لفريق درجة الشباب في النادي لمدة موسم، ليصبح بذلك أول عربي يدرب فريقا في البرازيل.

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وقال عبدالجواد لـ«مكة»: إن التدريب في البرازيل منبع كرة القدم يعني له الكثير وإضافة جديدة في مشواره مع الكرة.

وأضاف «رئيس نادي إنترناسيونال دي ميناس أحاطني ببعض الكلمات قال لي فيها: يكفيني شرفا تمثيلك لبلادك في كأس العالم، وأنا أثق في نجاحك ناهيك عن الشهادات التدريبية التي تمتلكها، إضافة إلى تلقيك التدريب خلال مشوارك كلاعب على يد عدد من المدربين المميزين الكل يتمنى التدريب على أيديهم».

وعن أول قرار اتخذه فور توليه المهمة رسميا، قال عبدالجواد «لغتي البرازيلية ساعدتني كثيرا في التخاطب مع اللاعبين وتوصيل ما أريد، ففي أول يوم تدريب طالبت كل من يلبس حلقا أو سلسلا بنزعه، وشددت لهم على عدم قبولي بلبس الحلق والسلاسل في التدريبات والمباريات، ورغم إبداء الجميع دهشتهم لما قلته إلا أنهم تقبلوا القرار بعدما أحطتهم بخطورة هذه الأشياء أثناء اللعب».