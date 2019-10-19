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الدوري الانجليزي بدون مفاجآت فى 6 مباريات وتوتنهام اللغز الوحيد...

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جدة - عمرو شويل شهدت الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي إقامة 6 مباريات وانتهت جميعها بنتائج إيجابية وطبيعية بإستثناء لقاء بورنموث ونوريتش سيتى الذى انتهى بالتعادل السلبى فضلا عن مواصلة توتنهام العروض المخيبة خلال الفترة الماضية بعدما فشل في تحقيق الفوز اليوم.

الخليج 365 يسلط الضوء فى السطور التالية  على نتائج الدوري الانجليزي اليوم

الدوري الانجليزي وإيفرتون يفوز على وست هام بهدفين
 

الدوري الانجليزي اليوم شهد فوز إيفرتون على وست هام 2-0 الدوري الإنجليزى، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "جوديسون بارك" فى إطار الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى.

الدوري الانجليزي

الدوري الانجليزي واهداف المباراة

 

فى الدوري الانجليزي احرز البرازيلى برنارد الهدف الأول فى الدقيقة 17، وعزز الأيسلندى جيلفى سيجوردسون فوز التوفيز بتسجيله الهدف الثانى فى الوقت بدل الضائع.

ترتيب الفريقين فى الدوري الانجليزي
 

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إيفرتون إلى 10 نقاط فى ترتيب الدوري الانجليزي ويقفز للمركز الثانى عشر، فيما توقف رصيد وست هام عند 12 نقطة فى المركز الثامن.

الدوري الانجليزي

استون فيلا يفوز على برايتون 2 – 1 فى الدوري الانجليزي
 

شهد الدوري الانجليزي اليوم فوز استون فيلا المحترف ضمن صفوفه النجمين المصريين محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف فى واحدة من المباريات المجنونة للدوري الانجليزي الممتاز.

الدوري الانجليزي

أستون فيلا يحقق فوزه الثانى على التوالى فى الدوري الانجليزي
 

وحقق أستون فيلا الفوز الثاني على التوالي فى الدوري الانجليزي بعدما استطاع أن يفوز في المباراة الماضية بخماسية أمام نورويتش ليواصل الفريق اختراقه لمنطقة الأمان بالدوري الانجليزي أشهر دوريات العالم.

الدوري الانجليزي

ترتيب الفريقين فى الدوري الانجليزي
 

ترتيب الفريقين فى الدوري الانجليزي حيث يحتل استون فيلا المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، خلف برايتون صاحب المركز الـ 14 بفارق نقطة واحدة.

الدوري الانجليزي

يفوز على نيوكاسل يونايتد فى الوري الانجليزي
 

شهد الدوري الانجليزي فوز تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" فى الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

الدوري الانجليزي

ماركوس يحرز هدف تشيلسي الوحيد فى الدوري الانجليزي
 

هدف المباراة الوحيد احرزه الإسبانى ماركوس الونسو فى الدقيقة 73 فى الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي.      

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وغاب عن تشيلسى فى لقاء اليوم للإصابة، النجم الفرنسى نجولو كانتى والإيطالى ايمرسون.

الدوري الانجليزي

ترتيب الفريقين فى الدوري الانجليزي
 

ترتيب الفريقين فى الدوري الانجليزي وبتلك النتيجة يحتل تشيلسى المركز الثانى مؤقتا برصيد 17 نقطة فيما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط.

الدوري الانجليزي

ليستر سيتى يفوزعلى بيرنلي فى الدوري الانجليزي
 

فاز ليستر سيتى على بيرنلى 2-1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب "كينج باور" فى إطار مباريات الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

احرز هدفى ليستر سيتى جيمى فاردى ويورى تيليمانز، فيما سجل كريس وود هدف بيرنلى.

 

الدوري الانجليزي

توتنهام يتعادل مع واتفورد فى الدوري الانجليزي
 

اقتنص فريق توتنهام تعادل مثير أمام واتفورد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الانجليزي.

اهداف توتنهام واتفورد فى الدوري الانجليزي
 

تقدم واتفورد بهدف عبد الله بوكورو في الدقيقة السادسة من عمر المباراة قبل أن يعود توتنهام بهدف للمباراة في الدقيقة ديلي الي في الدقيقة 86 من عمر المباراة بالدوري الانجليزي.

يهذه النتيجة واصل توتنهام العروض المخيبة خلال الفترة الماضية بعدما فشل في تحقيق الفوز اليوم.

الدوري الانجليزي

وولفرهامبتون يتعادل 1 – 1 مع ساوثهامبتون بالدوري الانجليزي
 

تعادل فريقى وولفر هامبتون وساوثهامبتون بهدف مقابل هدف فى المباراة التى حمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزى.

الدوري الانجليزي

بورنموث يتعادل سلبيا مع نوريتش سيتى
 

تعادل بورنموث سلبيا مع نوريتش سيتى فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي.

الدوري الانجليزي

 

 

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