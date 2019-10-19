شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاولون .. مصطفى محمد يقود هجوم الأبيض والجزيرى للذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك ، تشكيل الأبيض أمام المقاولون العرب فى الجولة الخامسة بالدوري المصري والتى ستقام بعد قليل على استاد السلام. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد فى حراسة المرمى محمود علاء والونش وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافى فى الدفاع طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف اوباما واحمد سيد زيزو محمد اوناجم فى وسط الملعب مصطفي محمد فى الهجوم ويجلس على الدكة كلا من محمد صبحي ، حازم امام ، أشرف بن شرقي ، خالد بوطيب ، محمد عبد السلام ، إمام عاشور ، مصطفي فتحي واستبعد ميتشو من القائمة كريم بامبو وإسلام جابر . Advertisements وكشف عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب عن تشكيل ذئاب الجبل أمام الزمالك. أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الزمالك بعد قليل باستاد السلام فى الجولة الخامسة للدورى . وضمت التشكيلة كل من :- حراسة المرمى : محمود أبو السعود خط الدفاع : أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا خط الوسط : ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم خط الهجوم : شكرى نجيب - سيف الجزيرى ويمتلك المقاولون 7 نقاط جمعهم من الفوز فى لقاءين والتعادل فى لقاء وحيد ، بينما تاجل لقاء أسوان فى الجولة الرابعة للدورى

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