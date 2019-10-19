شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. مواجهات عماد النحاس أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى بعد قليل وتحديدا فى الثامنة مساء اليوم السبت فريق المقاولون العرب، بنظيره الزمالك فى مباراة مقدمة من الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات عماد النحاس مع الزمالك فتشير النتائج إلى خوضه 5 لقاءات ضد الفارس الأبيض فاز فى مرة وانهزم مرة أخرى وتعادل فى 3 لقاءات.

وجاءت نتائج النحاس مع الزمالك كالتالى:

الدور الأول لموسم 2015 - 2016 ، حينما كان يقود فريق أسوان، حقق التعادل الايجابى مع الزمالك بهدف لهدف.

Advertisements

المواجهة الثانية فى الدور الثانى لموسم 2015 - 2016 ، مع فريق أسوان، وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف بصعوبة بالغة.

المواجهة الثالثة فى موسم 2016 - 2017 ، بالدور الثانى لمسابقة الدورى العام، مع فريق الشرقية، حيث حقق النحاس مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، فى شباك "جنش".

وفى موسم 2017 - 2018 ، بالدور الأول لمسابقة الدورى العام، حقق عماد النحاس، التعادل مرة أخرى مع الزمالك 1-1 ، عندما كان يدرب الرجاء.

وفى مارس الماضى من موسم 2018 - 2019، تعادل أبناء النحاس مع الزمالك بهدفين لكل منهما، حيث كان المقولون سببًا فى تأخر الزمالك فى ترتيب الدورى الذى تُوج به المارد الأحمر.