شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم ودية المنتخب قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافقت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على طلب حسام البدرى المدير الفني للفراعنة بإقامة مباراة ودية في نوفمبر المقبل، قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين ألأولى والثانية من تصفيات كان 2021.
وخاض المنتخب الوطني الأول معسكرا خلال الأجندة الدولية الماضية واجه خلالها بوتسوانا في الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي لاعب الأهلي الحالي.
ويقود المنتخب الوطني الأول حاليا حسام البدري الذي تولى المسئولية عقب إقالة المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق الذي فشل في قيادة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية مصر 2019 التي انتهت يوليو الماضي.
ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراته المقبلة أمام كينيا والمقرر اقامتها يوم 14 نوفمبر القادم ويسعى البدري لخوض مباراة ودية قبل مواجهة الفريق الكيني.
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