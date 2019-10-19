شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف روشتة البدري لاستمرار ظهير الزمالك أساسياً بالمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مجموعة من الوجوه الجديدة استعان بها حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني فى معسكره الأول الذي شهد مواجهة منتخب بتسوانا ودياً، والتي نجح الفراعنة فى الفوز بها بهدف نظيف.

وجاء من أبرز الوجوه المنضمة لمنتخب مصر عبد الله جمعة ظهير أيمن الزمالك المتألق منذ الموسم الماضي، والذي نجح فى تقديم أوراق اعتماده كواحد من أهم مدافعي الجبهة اليسري فى الكرة المصرية بالوقت الحالي.

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ومنح حسام البدري عبد الله جمعة روشتة استمراره بشكل أساسي فى الجبهة اليسرى لمنتخب مصر، والتي جاء معظمها على الجانب الهجومي، حيث أكد البدري رضاه عن المردود الدفاعي الذي قدمه عبد الله جمعة، إلا أنه أكد لظهير الزمالك أنه يحتاج لتطوير فى الجانب الهجومي.

وأكد البدري لعبد الله جمعة أن الربط مع المهاجمين والأجنحة أمر ضروري من خلال تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بالإضافة للعمل على تطوير الكرات العرضية المرسلة وتنمية مهارة الاختراق والدخول داخل الملعب، وهو ما أكد البدري أنه سيعمل على تطويره في أداء عبد الله جمعة خلال الفترة المقبلة.