شكرا لقرائتكم المصري يعلن التمسك بإيهاب جلال فى بيان رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد أصدر مجلس إدارة المصرى بيان رسمى جاء نصه على النحو التالى :-
ومجلس إدارة المصري إذ يعلن عن تفهمه التام لمشاعر جماهيره ، فإنه في الوقت ذاته يعلن عن رفضه التام لحملات الهجوم الممنهجة على المدير الفني للفريق الأول ايهاب جلال والذي يتعرض لحملة شرسة بعيداً عن الانتقادات الموضوعية التي تُعد حق أصيل لكافة مشجعي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي النادي المصري بصفة خاصة.
ويؤكد مجلس إدارة المصري على استمرار دعمه للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة ايهاب جلال وكذلك اللاعبين ، مع التمسك بالمدير الفنى على رأس الجهاز الفني كواحد من أفضل المدربين في الدوري المصري ، والتأكيد كذلك على استمرار المجلس في سياسته المتبعة طوال السنوات الماضية مع الأجهزة الفنية وهي السياسة التي أثبتت نجاحها بمنح الأجهزة الفنية كافة الصلاحيات فيما يتعلق بالفريق الأول مع الحساب فى نهاية الموسم بعيداً عن سياسة الحساب بالقطعة والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية تضر الفريق أكثر مما تفيده.
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