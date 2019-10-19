شكرا لقرائتكم الفيصلي يستضيف الحزم.. وأبها يواجه الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الفيصلي لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الحزم على استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث فريقا أبها وضيفه الفيحاء عن استعادة توازنهما حينما يلتقيان في ختام المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

ويطمح الفيصلي لمواصلة ملاحقة المتصدر الهلال حينما يخوض مواجهةً صعبة أمام الحزم المتألق، ويتطلع الفيصلي لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والذي سيوصله للنقطة 14 حيث سيشارك أهلي جدة الوصافة مع تبقي له مواجهة مؤجلة ستكون أمام مضيفه النصر.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً في المراحل السابقة حيث حقق 3 انتصارات أمام الفتح والاتفاق والعدالة وتعادل أمام الفيحاء والشباب.

وفي المقابل يبحث الحزم عن مواصلة انطلاقته بعد المستويات المميزة التي قدّمها في المراحل السابقة وخاصة الثلاث الأخيرة والتي جمع فيها العلامة الكاملة.

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وبدأ الحزم موسمه بتعادل أمام التعاون في المرحلة الثانية ثم تلقى خسارتين الأولى أمام الفيحاء 2-1 والثانية كانت بنتيجة قاسية أمام الاتفاق بسداسية نظيفة، إلا أنه انتقض وحقق ثلاث انتصارات متتالية أمام مضيفيه النصر واتحاد جدة وأمام ضيفه ضمك ليحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث فريقا أبها وضيفه الفيحاء عن استعادة توازنهما حينما يلتقيان في ختام المرحلة السابعة.

وتلقى أبها خسارةً قاتلة أمام التعاون في المرحلة الماضية بعدما استقبل هدفاً في الدقيقة 90+5 وهي الخسارة الثالثة هذا الموسم ليتراجع إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وفي المقابل يعيش الفيحاء وضعاً فنياً صعباً هذا الموسم حيث حقق الفريق فوزاً وحيداً أمام الحزم وتعادل في مباراتين أمام الفيصلي والهلال، في حين تلقى ثلاث خسائر في آخر ثلاث مراحل أمام الوحدة والرائد وأهلي جدة ليبقى في المركز 13 برصيد 5 نقاط.