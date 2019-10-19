شكرا لقرائتكم الدوري الإماراتي: العين يفوز بصعوبة على حتا.. وشباب الأهلي يتصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق العين فوزا صعبا من ضيفه حتا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز النصر على الوحدة 3 - 1 والجزيرة على خورفكان 3 - 1 وشباب الأهلي دبي على بني ياس 2 - صفر.

وسجل هدفي العين كايو كانيدو في الدقيقة 42 من ركلة جزاء ولابا كودغو في الدقيقة 82، فيما سجل هدف حتا ريكاردو فالينتي في الدقيقة 68. ورفع العين رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد حتا عند أربع نقاط في المركز العاشر.

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وفي المباراة الثانية، فاز النصر على الوحدة 3 - 1، وسجل أهداف النصر ألفارو نيغريدو (هدفين) في الدقيقتين 46 و75 وحبيب الفردان في الدقيقة 89، فيما سجل هدف الوحدة كارلوس لوبيز في الدقيقة 37 من ركلة جزاء. رفع النصر رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وفاز الجزيرة على خورفكان 3 - 1، وسجل أهداف الجزيرة خليفة مبارك وعلي مبخوت وعبد الله رمضان في الدقائق 18 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و78، على الترتيب، فيما سجل هدف خورفكان رافاييل دودو في الدقيقة 74. ورفع الجزيرة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، وتوقف رصيد خورفكان عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي المباراة الرابعة، فاز شباب الأهلي دبي على ضيفه بني ياس بهدفين نظيفين سجلهما ليوناردو دا سيلفا وديفيد مارياني في الدقيقتين 38 و44، ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد بني ياس عند خمس نقاط في المركز الثامن.