شكرا لقرائتكم فوز صعب للنصر على الرائد.. والشباب يتقدم إلى المركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد النصر نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب على مضيفه الرائد 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين عمّق الشباب جراح ضيفه الاتفاق بفوزه عليه 2-1، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الرائد بثنائية نظيفة.

وشهد الشوط الأول أفضلية مطلقة للنصر الذي كثف هجومه مبكراً وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من زميله سلطان الغنّام ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي جوليانو أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله سلطان الغنّام وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس دوخة الذي أبعدها بصعوبة، وعند الدقيقة 18 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من افتتاح التسجيل بعد تلقيه كرة عائدة إليه من مدافع الرائد عبدالله الفهد ليضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد المغربي جلال الداودي لاعب الرائد أن يفاجئ النصراويين بهدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الرائد الذي فرض سيطرته وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه المغربي محمد فوزير الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

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وواصل الرائد هجومه وكاد مهاجمه الكولومبي ماركو بيريز أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه كرة بالخطأ من الحارس جونز ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة، وكثف الرائد هجومه وأهدر مهاجمه الكولومبي بيريز هدفاً محققاً عقب تلقيه تميرة مميزة من زميله السوري جهاد الحسين ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

ورد النصر وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى مهاجمه عبدالرزاق حمدالله تمريرة مميزة من زميله سلطان الغنام ليراوغ مدافع الرائد عبدالله الفهد ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس دوخة، وعند الدقيقة 90 أهدر المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي بيتروس ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+4 نجح لاعب النصر البديل يحيى الشهري بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله نور الدين مرابط برأسه لتستقر في شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس، في حين بقي الرائد على رصيده السابق 5 نقاط ليبقي في المركز 14.

وعلى استاد الأمير خالد بن سلطان بالرياض عمّق الشباب جراح ضيفه الاتفاق بعد فوزه عليه 2-1.

وتقدّم الشباب أولاً عن طريق مهاجمه البرازيلي سيبا عند الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني غوانكا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة 71 حتى تمكن مدافعه الفرنسي سيدريك يامبيري من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله فواز الطريس بصدره استقرت في شباك الشباب، وعند الدقيقة 74 تمكن الأرجنتيني غوانكا من تسجيل هدف الفوز بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الرابع، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع الى المركز 12.