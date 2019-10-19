شكرا لقرائتكم سولشاير يطمئن جماهير مانشستر يونايتد بشأن إصابة دي خيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير أن إصابة الإسباني دافيد دي خيا، حارس فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، هي أقل سوءا مما كان يخشى بداية، لكنه أكد ما كان مرجحا، أي غيابه عن المباراة المرتقبة الأحد ضد ليفربول.

ويستضيف "الشياطين الحمر" غريمهم ليفربول على ملعب أولد ترافورد في أبرز مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث سيسعى الضيوف الى تعزيز صدارتهم (24 نقطة حاليا من ثمانية انتصارات)، بينما يأمل المضيف في تحسين نتائجه السيئة التي جعلته يتراجع إلى المركز الثاني عشر قبل انطلاق مباريات المرحلة السبت.

لكن يونايتد يعاني أيضا على صعيد الإصابات في صفوفه، وهو سيكون دون عدد من لاعبيه الأساسيين أبرزهم الفرنسي بول بوغبا الذي لا يزال يعاني من آثار إصابة في الكاحل تعرض لها في يوليو الماضي، ودي خيا الذي تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى في مباراة منتخب بلاده مع مضيفه السويدي الثلاثاء ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

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وقال سولشاير بشأن دي خيا في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي :حسنا، لا أتوقع أن يشارك في المباراة ضد ليفربول، لكن الإصابة ليست سيئة بقدر ما كنا نخشى.

وأضاف :عندما رأيت المباراة بين إسبانيا والسويد، اعتقدت أننا سنفتقده حتى فترة المباريات الدولية المقبلة في نوفمبر لأننا عانينا من الإصابات العضلية الطويلة المدى، لكنها ليست سيئة بقدر ما كنا نخشى، من دون أن يحدد مدة غيابه المتوقعة.

وعلى صعيد المصابين الآخرين، أبقى سولشاير على آماله في عودة قريبة للظهير الأيمن آرون وان-بيساكا، بينما لم يتطرق الى وضع المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، على رغم تلميحه في تصريحات الأربعاء الى أنه قد يكون جاهزا للعودة ضد ليفربول بعد معاودته التمارين.