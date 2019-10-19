الترجي يتحدى: سنلعب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في قطر

الموجز

كشف نادي الترجي التونسي عن مكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، والتي لم يتم يحدد موعدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال عضو مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، وليد العارم، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن السوبر الأفريقي "سيُقام في قطر كما حدث الموسم الماضي حينما لعبنا أمام الرجاء".

وعن التقارير التي تفيد بإقامة المباراة على ملعب رادس في تونس، قال العارم: "نتمنى إقامته في تونس سيكون أفضل لنا".

وكان الكاف قد كشف عن مكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك، حيث سيلتقي الفريقان بعدما نجح الترجي في حصد دوري أبطال أفريقيا وتوّج الزمالك بالكونفدرالية.

وأوضح شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات ونائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في تصريحاته لـ"الوطن": أن الكاف يمتلك عقدًا مع قطر لإقامة السوبر الأفريقي لمدة 3 مواسم هناك.

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وأضاف: "ننتظر فقط الموافقة على التاريخ وتوقيت المباراة من المسئولين في قطر لأجل إقامة السوبر بين الزمالك والترجي هناك، وذلك حسب العقد المبرم بين كاف والمسؤولين في قطر".

الكاف يهدد

وهدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أي نادي ينسحب من السوبر الأفريقي، خاصة بعدما قرر نادي الزمالك عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بسبب قرار "كاف" بإقامة السوبر الأفريقي بدولة قطر بسبب العقد المُبرم بين الاتحاد الأفريقي وقطر.

وقال عضو لجنة المسابقات بالكاف الغاني الحاجي جاولا، في تصريحات خاصة للوطن، إن "النادي الذي ينسحب من السوبر الأفريقي سيواجه الكثير من العقوبات قوية والصارمة من قبل الاتحاد الأفريقي".

ولم يذكر جاولا أي من العقوبات التي من الممكن أن توقع على النادي المٌنسحب من بطولة السوبر الأفريقي.