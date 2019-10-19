الموجز
شهد الدوري المكسيكي واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة فريق فيراكروز مع تيجريس أونال، والتي أقيمت فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري.
وتمثلت الواقعة قيام لاعبي فيراكروز بالامتناع عن خوض المباراة في أول 5 دقائق بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
ووقف لاعبو الفريق دون حراك، ليتمكن لاعبي فريق تيجريس من تسجيل "هدفين" عن طريق إدواردو فارجاس وجينياك فى الدقيقتين 2 و 4 من المباراة التي انتهت بخسارة فيراكروز بنتيجة 1 – 3.
وبهذا الفوز رفع فريق تيجريس رصيده إلى 23 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المكسيكي، خلف سانتوس لاجونا صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط، بينما توقف رصيد فيراكروز عند 4 نقاط في المركز الـ 19 والأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبون يرفضون خوض مباراة بالدوري المكسيكي لاعتراضهم على عدم دفع مستحقاتهم المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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