الموجز
بعد اعتراض ريس نادي الزمالك مرتضي منصور على إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر بسبب موقف الدوحة العدائي ضد مصر، دخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في مفاوضات مع السلطات القطرية لنقل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي.
الزمالك يرفض اللعب
ورفض الزمالك لعب مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر بسبب الخلافات السياسية مع مصر.
الغموض
وأكدت صحيفة “المغرب” التونسية، أن الكثير من الغموض لازال يرافق ملف السوبر الافريقي بعد أن وضع الزمالك، الاتحاد الإفريقي في موقف لا يحسد عليه بعد تشبث مسؤوليه بعدم خوض المباراة على الأراضي القطرية.
مباراة السوبر الإفريقي
وأشارت إلى أن تأخير “كاف” في الإعلان عن موعد المباراة كان الهدف منه إيجاد مخرج من المأزق فبعد عجز الاتحاد الإفريقي عن إقناع مسؤولي الزمالك بالموافقة على إقامة السوبر الإفريقي في قطر.
المفاوضات تنطلق
وانطلقت المفاوضات مع الطرف الثاني السلطات القطرية على أمل إقناعها بالتنازل عن حقها في استضافة النسخة الحالية في ظل وجود عقد بين الطرفين يقضي باستضافة قطر للسوبر لـمدة 3 مواسم.
بوادر لانفراج الأزمة
وكشفت الصحيفة في الوقت ذاته عن بوادر لإنفراجة لأزمة بعد أن قطع “كاف” وقطر أشواطًا متقدمة لوضع حد لنهاية الملف.
تصريح مرتضى منصور
وأنهى مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، الجدل الدائر حول سفر لاعبى الزمالك إلى دولة قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي، قائلا:” بالنسبة لماتش السوبر الإفريقى كلام غير قابل للنقاش وقرار صادر من مجلس الإدارة لو السما انطبقت على الأرض مافيش حد من ولادي هيروح قطر”.
وتابع مرتضى منصور، فى مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، خلال برنامج خالد الغندور، أن هناك صحفياً أكد أن قطر ليس لديها عدو غير مرتضى منصور، متابعاً:”أنا مش هلعب فى قطر ولو الاتحاد الإفريقى عايز يعمل مشاكل فأهلا بالمشاكل”.
كانت هذه تفاصيل خبر انفراجة في الأزمة.. بعد رفض رئيس الزمالك إقامة السوبر بالدوحة والتهديد بالانسحاب.. «الكاف» يعلن التفاوض مع السلطات بقطر لنقل المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.