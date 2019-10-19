تشيلسي يهزم نيوكاسل بهدف ألونسو وإيفرتون ينهي سلسلة هزائمه









اسماء السيد - أنهى إيفرتون سلسلة هزائم استمرت أربع مباريات عندما أحرز برنارد هدفا بمجهود فردي في الشوط الأول وعزز جيلفي سيجوردسون النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنحا الفريق المتعثر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الفوز 2-صفر على ضيفه وست هام يونايتد السبت.

وأسفرت البداية الجيدة للفريق القادم من ميرسيسايد عن هدف التقدم في الدقيقة 17 عبر البرازيلي برنارد الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء واستدار بجسده قبل أن يضع الكرة في الشباك من زاوية ضيقة بعد تمريرة من ثيو والكوت.

وأحرز لاعب الوسط البديل سيجوردسون الهدف الثاني بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء تجاوزت روبرتو خيمنيز حارس وست هام في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز قل الضغط على المدرب ماركو سيلفا بعد ابتعاد الفريق عن ثلاثي مؤخرة الترتيب.

ودخل إيفرتون المباراة بعد خسارته في أربع مباريات متتالية في الدوري ليصبح المدرب ماركو سيلفا تحت ضغط شديد ورغم ذلك لم يكن هناك ما يوحي بأن الفريق يفتقد الثقة رغم إهدار العديد من الفرص لتعزيز النتيجة.

وتعرض المدرب البرتغالي لانتقادات في الأسابيع الأخيرة بسبب طريقة اللعب لكن قراره بالدفع ريتشارلسون في الهجوم أتى ثماره حيث تسبب اللاعب البرازيلي في العديد من المشاكل لوست هام طوال المباراة وسجل هدفا في الشوط الثاني ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ودفع مانويل بليجريني مدرب وست هام بالمهاجم الأوكراني أندريه يارمولنكو بدلا من فيليبي اندرسون في بداية الشوط الثاني ورغم أن الفريق اللندني بدا أكثر خطورة لكنه فشل في هز شباك أصحاب الأرض.

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