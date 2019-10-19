تألق حمدالله وامرابط في ملخص فوز النصر على الرائد بهدفين دون رد

ملخص مباراة النصر والرائد اليوم حيث سيلعب كلا من الفريقين مباراة اليوم في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق بتوقيت المملكة ضمن مباريات الأسبوع السابع من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وسيكون الفريقين متواجدين في ملعب المباراة قبل ساعة من بدايتها لإجراء عمليات الأحماء.

وسيكون النصر مجطالب بتلك المباراة بتحقيق الفوز وسيعتمد على قوته الهجومية المعتادة المكونة من النيجيري احمد موسي والمغربين نور الدين امرابط وعبد الرزاق حمدالله، ويبدو ان التوقف الدولي اغلماضي كان سبباً في استعادة الفريق بعض الراحة من أجل المطالبة بالعودة للمسار الصحيح وبداية حلة الدفاع عن لقبه بالدوري السعودي.

يحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، لكن مع لعب مباراة أقل، حيث في حالة الفوز في مباراة اليوم والفوز باللقاء المؤجل سيصل رصيجه إلي 14 نقطة وسيكون خلف الهلال المتصدر برصيد خمس نقاط، لذلك هناك امل كبير في المنافسة على لقب الدوري السعودي لنادي النصر شرط عد فقد المزيد من النقاط.

ملخص مباراة النصر والرائد