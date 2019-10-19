ملخص مباراة النصر والرائد 2-0 اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

ملخص مباراة النصر والرائد اليوم حيث يلعب النصر ضد الرائد في مواجهة مرتقبة، وسيكون النصر حامل لقب الموسم في مواجهة منتظرة من كافة جماهيره من أجل العودة إلي المسار الصحيح، خاصة في ظل فقد الفريق لعدد كبير من النقاط خلال الجولات الماضية ويبحث بداية من اليوم على العودة للمنافسة على قمة الدوري اللحاق بالصدارة.

تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة و10 دقائق بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتلعب المباراة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل نادي الرائد، وتعرض المباراة على قناة الرياضية السعودية ksa sport، مع تغطية مميزة للقاء على شاشة القناة السعودية.

حامل لقب الموسم الماضي نادي النصر الذي يمر بمرحلة صعبة محلياً خلال الفترة الماضية التي فقد خلالها الكثير من النقاط، وبعد خروجه الأسيوي على يد السد القطري، يرغب بداية من هذا الأسبوع بعد العودة من التوقف الدولي للعودة لسابق عهده خاصة في ظل الفوز المتتالي لغريمه الهلال متصدر الدوري حتي الآن برصيد 19 نقطة.

ملخص النصر والرائد