شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية لليد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 المقرر إقامتها يناير القادم بتونس عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى.

وجاءت المجموعات كالتالى :-

المجموعة الأولى : كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية - مصر

المجموعة الثانية : ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا

Advertisements

المجموعة الثالثة : الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس

المجموعة الرابعة : زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب

كان مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي أكد على أن مباريات دور المجموعات ستقام أيام 16 و17 و18 يناير، وتحصل المنتخبات على راحة يوم 19، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي يقام يومي 20 و21 يناير بنظام خروج المغلوب، وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 23 يناير، وتقام المباراة النهائية يوم 26 يناير.

وأكد البلتاجي أن بطل البطولة سيتأهل مباشرة لأولمبياد طوكيو 2020، بينما سيشارك الوصيف في الملحق المؤهل، ويتأهل أول سبعة منتخبات إلى بطولة العالم التي تستضيفها مصر 2021 بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 32 منتخبا بدلا من 24 منتخبا في البطولات السابقة.