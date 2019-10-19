شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يعود للزمالك أمام المقاولون بعد غياب 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، ليتواجد على مقاعد بدلاء فريقه أمام المقاولون العرب، التى ستنطلق فى الثامنة مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون كلاً من.. محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافى، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد.

ويجلس على الدكة كل من محمد صبحي، حازم إمام، أشرف بن شرقي، خالد بوطيب، محمد عبد السلام، إمام عاشور، مصطفى فتحى. واستبعد ميتشو من القائمة كريم بامبو وإسلام جابر.

عودة مصطفى فتحى لدكة الزمالك جاءت بعد غياب دام قرابة الـ 9 اشهر، حيث كانت أخر مشاركة رسمية للاعب مع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى، فى الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت يوم 5 يناير الماضى، أى منذ 9 أشهر و15 يومًا، قبل مشاركته أمام أمونيا القبرصى الودية يوم 12 يوليو الماضى، التى أقيمت قبل 3 أشهر و7 أيام.

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مصطفى فتحى كان أجرى عملية جراحية فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية.

مشاركات مصطفى فتحى مع الزمالك فى الموسم الماضى

شارك مصطفى فتحى مع الزمالك فى 7 مباريات فى الدورى الموسم الماضى، بمعدل 267 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا فى مرمى بتروجت فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد بينما شارك فى مباراة واحدة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التى توج الأبيض بلقبها لأول مرة فى تاريخه ومثلها فى البطولة العربية للأندية، أحرز خلالهم هدفين.