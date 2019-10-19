شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يصل ملعب السلام لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الزمالك إلى ملعب السلام استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.

كما عقد أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بالزمالك، جلسة سريعة مع إمام عاشور صانع ألعاب الفريق قبيل خوض عمليات الاحماء في حضور الصربي ميتشو المدير الفني للفريق ومصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق.

وأعلن ميتشو تشكيلة الفريق التى ستخوض اللقاء وضمت كل من : محمد عواد ، محمود علاء ، محمود حمدى الونش ، حمدي النقاز ، طارق حامد ، محمد عبد الشافى ، فرجاني ساسي ، يوسف اوباما ، أحمد سيد زيزو محمد اوناجم ،مصطفي محمد .

ويجلس على الدكة كلا من محمد صبحي ، حازم امام ، أشرف بن شرقي ، خالد بوطيب ، محمد عبد السلام ، إمام عاشور ، مصطفي فتحي.

واستبعد ميتشو من القائمة كريم بامبو وأسلام جابر .



الزمالك 1



الزمالك يصل ملعب السلام

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الزمالك يصل ملعب لقاء المقاولون



النقاز



إمام عاشور مع مصطفى فتحي



اوباما



جهاز الزمالك يعاين الملعب



لاعبو الزمالك فى ملعب السلام



لاعبو الزمالك



مصطفي فتحي 1



مصطفي فتحي