شكرا لقرائتكم خبر عن شلتوت ضيفاً على برنامج الأهلي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الكاتب الصحفي عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ضيفاً على برنامج الأهلى الليلة المذاع عبر قناة الأهلى بداية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت.

ويتحدث شلتوت فى حديثه على قناة الأهلى عن أبرز المستجدات على الساحة الرياضية، وأبرزها تأجيل مباراة الأهلى والزمالك وموقف الفريق الأحمر من مواجهة الجونة وغيرها من القضايا والملفات الهامة.