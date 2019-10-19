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شلتوت ضيفاً على برنامج الأهلي الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الكاتب الصحفي عصام شلتوت  رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ضيفاً على برنامج الأهلى الليلة المذاع عبر قناة الأهلى بداية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت.

ويتحدث شلتوت فى حديثه على قناة الأهلى عن أبرز المستجدات على الساحة ، وأبرزها تأجيل مباراة الأهلى والزمالك وموقف الفريق الأحمر من مواجهة الجونة وغيرها من القضايا والملفات الهامة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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