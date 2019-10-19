شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأهلى يواصل تدريباته فى التتش رغم الإعلان عن عدم مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى استعداداته للمراحلة المقبلة، رغم أن مجلس القلعة الحمراء أكد فى بيانه الأخير، أن الفريق لن يلعب أى مباراة محلية قبل مواجهة الزمالك فى مباراة القمة، والتى تم تأجيلها لدواع أمنية بعد أن كان مقرر إقامتها اليوم السبت.

وتم إبلاغ اللاعبين باستمرار التدريبات حتى إشعار آخر، فى الوقت الذى لن يلعب الفريق مباراة الجونة فى الدورى العام، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادى.

وعكف السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي خلال التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم السبت، على علاج أزمة أهدار الفرص والرعونة أمام المرمى، والتي ظهرت بشكل كبير خلال مران الفريق اليوم السبت والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

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وأوقف فايلر المران في أكثر مناسبة لتصحيح أخطاء اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية، وقسم فايلر الفريق مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمانزيوم، وجزء أخر دخل في تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادة المدرب السويسري.

واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم على كيفية استغلال الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.