شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت ينقل مبارياته لاستاد الجيش بالسويس فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق بتروجت مبارياته بدورى القسم الثانى على ستاد الجيش بحوض الدرس بالسويس بعد الحصول على الموافقات الأمنية بعد حصول سيراميكا كليوباترا علي الموافقة الأمنية لاقامة مبارياته أيضا علي ملعب استاد السويس الجديد والذى كان من المفترض أن يحتضن مباريات بتروجت .

يذكر أن فريقى سيراميكا كليوباترا وبتروجت يشاركان فى نفس المجموعة الثانية بالقسم الثانى والتى ستنطلق مبارياتها يوم الإثنين المقبل حيث يلتقى سيراميكا كليوباترا مع الداخلية ، بينما تأجل لقاء بتروجت وجمهورية شبين إلى الثلاثاء بناء على رغبة الجهات الأمنية .

كانت لجنة مسابقات القسم الثانى بالاتحاد المصري قررت تعديل موعد مباراة بتروجت مع جمهورية بشبين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدورى القسم الثانى، لتقام فى الثالثة عصر الثلاثاء 22 أكتوبر بدلا من الإثنين باستاد الجيش الثالث بالسويس.