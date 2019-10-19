شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم المقاولون بمصطفى محمد وزيزو وأوناجم.. ومصطفى فتحى على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة المقاولون العرب فى الجولة الخامسة فى الدورى الممتاز، والذى يقوده فى الهجوم الثلاثي مصطفى محمد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو ليزيد الضغط الهجومى من البداية لضرب التكتل الدفاعي المتوقع من جانب ذئاب الجبل، بينما يجلس على الدكة لأول مرة مصطفى فتحى العائد من الإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافى، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد.

ويجلس على الدكة كل من محمد صبحي، حازم إمام، أشرف بن شرقي، خالد بوطيب، محمد عبد السلام، إمام عاشور، مصطفى فتحى. واستبعد ميتشو من القائمة كريم بامبو وإسلام جابر.