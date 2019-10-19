المقاولون العرب يهاجم الزمالك بالجزيرى ونجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الزمالك بعد قليل باستاد السلام فى الجولة الخامسة للدورى . وضمت التشكيلة كل من :- حراسة المرمى : محمود أبو السعود خط الدفاع : أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا Advertisements خط الوسط : ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم خط الهجوم : شكرى نجيب - سيف الجزيرى ويمتلك المقاولون 7 نقاط جمعهم من الفوز فى لقاءين والتعادل فى لقاء وحيد ، بينما تاجل لقاء أسوان فى الجولة الرابعة للدورى

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