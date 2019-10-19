شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض الهجوم على إيهاب جلال ويتمسك بوجوده لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية باستمرار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى على رأس القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم ، رافضين فى الوقت نفسه الحملات الممنهجة التى طالت المدير الفنى عقب الهزيمة الأخيرة التى تلقاها المصرى أمام مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ مؤكدين أن مجلس الإدارة يحاسب أى مدير فنى فى نهاية الموسم .

وقد أصدر مجلس إدارة المصرى بيان رسمى جاء نصه على النحو التالى :-

يتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة بالدوري العام أمام مصر المقاصة ، ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائماً بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة.

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ومجلس إدارة المصري إذ يعلن عن تفهمه التام لمشاعر جماهيره ، فإنه في الوقت ذاته يعلن عن رفضه التام لحملات الهجوم الممنهجة على المدير الفني للفريق الأول ايهاب جلال والذي يتعرض لحملة شرسة بعيداً عن الانتقادات الموضوعية التي تُعد حق أصيل لكافة مشجعي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي النادي المصري بصفة خاصة.



ويؤكد مجلس إدارة المصري على استمرار دعمه للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة ايهاب جلال وكذلك اللاعبين ، مع التمسك بالمدير الفنى على رأس الجهاز الفني كواحد من أفضل المدربين في الدوري المصري ، والتأكيد كذلك على استمرار المجلس في سياسته المتبعة طوال السنوات الماضية مع الأجهزة الفنية وهي السياسة التي أثبتت نجاحها بمنح الأجهزة الفنية كافة الصلاحيات فيما يتعلق بالفريق الأول مع الحساب فى نهاية الموسم بعيداً عن سياسة الحساب بالقطعة والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية تضر الفريق أكثر مما تفيده.