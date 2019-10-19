كرة يد.. مجموعة سهلة لمصر في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، عن قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها عام 2020، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في الصيف القادم.

وأقيمت قرعة البطولة التي تنطلق في الفترة من 15 إلى 25 يناير القادم في تونس -مستضيف البطولة الأفريقية- مساء اليوم السبت، والتي أسفرت على مجموعات متباينة المستوى.

وجاء المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية، غينيا وكينيا.

ويتأهل بطل البطولة الأفريقية مباشرةً إلى دورة الألعاب الأولمبية، على أن يتواجد الوصيف في تصفيات عالمية مؤهلة للبطولة.

أما الستة منتخبات صاحبة الصدارة في الترتيب فتتأهل إلى بطولة العالم 2021 التي ستقام في مصر، مما يسمح بتأهل فريق سابع أيضًا إذا تواجد الفراعنة في المراكز الستة الأولى.

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وجاءت قرعة البطولة الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر، الكونغو الديقراطية، غينيا، كينيا.

المجموعة الثانية: أنجولا، الجابون، نيجيريا، ليبيا.

المجموعة الثالثة: تونس، الكاميرون، كوت ديفوار، كاب دي فيردي.

المجموعة الرابعة: المغرب، الجزائر، الكونغو، زامبيا، السنغال.