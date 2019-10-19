لاعب سان جيرمان السابق يقود هجوم المقاولون أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في المباراة المقدمة من الجولة الخامسة للدوري الممتاز التي ستقام في الثامنة من مساء اليوم السبت على ستاد السلام.

ويعتمد النحاس على عبدالله ياسين لاعب باريس سان جيرمان السابق في هجوم الفريق، مع غياب أبرز لاعبي المقاولون العرب طاهر محمد طاهر.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

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خط الدفاع: أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وعبد الوهاب اسماعيل.

خط الوسط: إيراهيم صلاح وأحمد الشيمي وعبدالله ياسين ومحمد سالم.

خط الهجوم: شكري نجيب وسيف الجزيري.

ويتواجد بين البدلاء: حسن شاهين، محمد طلعت، فادي نجاح، عبدالرحمن فاروق، محمد إبراهيم، محمد مجلي، لويس إدواردو.