تشكيل الزمالك.. عودة حامد وساسي ضمن أبرز 6 تغييرات أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

تشكيل الزمالك سيشهد ست تغييرات بداية من الجانب الدفاعي حيث سيشارك محمد عبد الشافي بدلاً من عبد الله جمعة والذي يغيب للإصابة.

كما يعود محمود علاء للمشاركة في الجانب الدفاعي بعدما غاب عن مباراة نادي مصر الأخيرة في الدوري.

وسيشهد تشكيل الزمالك عودة ثنائي الوسط طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي للمشاركة بدلاً من أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" حيث سيعود الثنائي لمركزهما الأصلي.

وسيقود محمد مصطفى هجوم الزمالك بدلاً من عمر السعيد والذي سيغيب عن لقاء الليلة للإصابة.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1):

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك في رصيده سبع نقاط متساويًا مع المقاولون العرب، وبإمكان الثنائي الوصول للقمة مؤقتًا حال الفوز في لقاء الليلة حيث يتصدر الأهلي الترتيب بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث جولات.