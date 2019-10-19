"تعنيف وجلسة ثنائية".. ماذا يحدث في مران الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

انتقد رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، لاعبي فريقه على خلفية إهدار الكرات وعدم التسجيل إلا عدد قليل من الأهداف.

مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أوضح أن فايلر عنّف لاعبيه بسبب الرعونة الأمر الذي أجبره على إيقاف المران.

واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم بشكل شخصي على الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية خاصة أن الفريق ليس مرتبط بأي مباريات في الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، عقد فايلر جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش المران المسائي.

وجاءت الجلسة من أجل الحديث عن بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

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وبشأن الإصابات في الفريق واصل المدافع محمود متولي تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش مران الفريق الجماعي.

وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب.

ويعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي الذي توج به الأهلي بعد الفوز على منافسه بنتيجة (3-2).

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بالفوز في أول ثلاث جولات، حيث من المقرر أن يواجه الأحمر منافسه الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن الأسبوع الخامس بعد تأجيل مواجهة القمة أمام الزمالك والذي كان من المقرر أن يقام اليوم ضمن الأسبوع الرابع.