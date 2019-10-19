"السوبر الأفريقي في قطر".. هل يقتدي الزمالك بالنموذج "السعودي – الإماراتي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

صرح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه بشكل قاطع، خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر، ورحب بالدخول في أزمات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ولم يعلن "كاف" بعد بشكل رسمي عن موعد أو مكان السوبر الأفريقي، لكن شيهو ديكو عضو لجنة مسابقات الأندية بـ"كاف" أكد وجود اتفاق لإقامة المباراة في قطر، بداية من النسخة الماضية.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي في قطر وليس في ملعب النادي المتوج بكأس دوري أبطال أفريقيا، وتوج الرجاء المغربي باللقب على حساب الترجي التونسي.

وحال قرر "كاف" بشكل رسمي، إقامة النسخة الجديدة من السوبر الأفريقي في قطر، وقرر الزمالك عدم المشاركة، سيكون مهددا بعقوبات قاسية تهدد مسيرته الأفريقية في السنوات المقبلة.

ومن الممكن أن يسير الزمالك على نهج أندية السعودية والإمارات، ويلعب في قطر بشكل طبيعي، ويستفيد من الجالية المصرية المتواجدة هناك وجودة الملاعب وتفادي الدخول في أي أزمات مع "كاف".

الرفض



يأتي رفض مرتضى منصور، لفكرة خوض فريقه المباراة في قطر، على هامش الأزمة السياسية بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر في السنوات الأخيرة.

ويفتح مرتضى منصور النار على مسؤولي الدولة القطرية من خلال مداخلاته الإعلامية المختلفة، وهدد "كاف" أكثر من مرة في حال اختار قطر لاستضافة البطولة القارية.

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اعتذارات سابقة

وسبق واعتذر نادي الزمالك عن المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" نسخة عام 2018 بسبب إقامتها في قطر.

الأهلي أيضا اعتذر في نسخة عام 2017 عن المشاركة في مونديال الأندية لكرة اليد لنفس الأسباب.

ولم يتم توقيع أي عقوبات من قبل الاتحاد الدولي أو القاري على أندية الأهلي والزمالك بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة.

وشارك الزمالك بشكل طبيعي في النسخة الأخيرة بصفته ممثلا عن أفريقيا بعدما أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ثلاثي الخليج

السعودية والإمارات والبحرين، بلاد لديها نفس الأزمة مع قطر، وحاولت السعودية والإمارات الحصول على موافقة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم من أجل خوض أنديتها مبارياتها مع أندية قطر في المسابقات المختلفة بملاعب محايدة لكن تم رفض الأمر.

ولم تفلح الضغوطات والمحاولات السعودية والإماراتية، ليستجيبا بعد ذلك لقرار الاتحاد الأسيوي، ولعبت أندية السعودية والإمارات في قطر بشكل طبيعي بالبطولات الأسيوية المختلفة، وتواجدت قطر بشكل طبيعي في كأس أمم أسيا الأخيرة في الإمارات وتوجت باللقب.

أما على الصعيد الودي، فلن تشارك منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في منافسات كأس الخليج "خليجي 24" والتي ستقام بقطر نوفمبر المقبل، ومن المنتظر أن تقام البطولة بمشاركة 5 منتخبات وهم قطر واليمن والكويت وعمان والعراق.