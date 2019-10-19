"بعد إصابته الخطيرة".. الخليج 365 يكشف تفاصيل رسالة الخطيب لعلاج "جيلبرتو" الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أثبتت الأشعة التي خضع لها نجم الإعلاميين أحمد كمال الشهير بـ "جيلبرتو" تعرضه لإصابة مفجعة بقطع فى الرباطين الصليبي الأمامي والخلفي وقطع بالرباط الداخلي وغضروف الركبة تعرض لها خلال مواجهة الأهلي ودياً الأثنين الماضي.

وحقق الأهلي فوزاً صعباً على الإعلاميين بهدف نظيف ضمن استعداداته لمواجهة الزمالك (قبل تأجيلها) في المباراة التي شهدت سقوط "جيلبرتو" متألماً .

وقال مصدر بنادي الإعلاميين لمصراوي إن مسئولي النادي الأهلي حرصوا على متابعة حالة اللاعب منذ خروج على "نقالة" وحتي إجراءه لأشعة الرنين المغناطيسي التي أثبتت إصابته النادرة بقطع وإصابة جميع أربطة الركبة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالتواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين ونائبه خالد فتوح للأطمئنان على اللاعب.

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وعرض الخطيب الذي خضع لعملية الحقن بالظهر بمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من آلام العمود الفقري أن يتحمل الأهلي تكاليف الجراحة التي من المقرر أن يخضع لها "جيلبرتو" بواسطة الخبير أحمد عبد العزيز.

ووجه مجلس إدارة نادي الإعلاميين الشكر لسيد عبد الحفيظ والخطيب على اللافتة الطيبة مؤكدين علاج تحمل تكاليف علاج "جيلبرتو".

ويعد أحمد كمال أحد أبرز نجوم الإعلاميين الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية وكان محط أنظار أندية في الدوري الممتاز.