الشباب يفوز على الاتفاق فى الدورى السعودى للمحترفين

حقق فريق الشباب فوزا مهما على نظيره فريق الاتفاق بنتيجة ٢_١ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الامير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري

السعودي للمحترفين.أفتتح أهداف اللقاء لاعب الشباب سيباستياو دي فريتاس فى الدقيقة ٢٦ من الشوط الاول من المباراة، ليتعادل الاتفاق عن طريق سيدرك يامبيري فى الدقيقة ٧١ من الشوط الثاني من المباراة.أحرز هدف التقدم للشباب كريستيان جوانكا فى الدقيقة ٧٤ من نهاية الشوط الثاني من المباراة.بهذة النتيجة يحتل نادى الشباب المركز الثالث برصيد ١٢ نقطة، بينما يأتي نادي الاتفاق فى المركز الثاني عشر برصيد ٦ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.