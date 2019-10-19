بث مباشر .. شاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والتي ستجمع الفريقين بعد قليل على ستاد السلام ضمن منافسات والتي ستجمع الفريقين بعد قليل على ستاد السلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. شاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر

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