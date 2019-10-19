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بث مباشر .. شاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز

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تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

والتي ستجمع الفريقين بعد قليل على ستاد السلام ضمن منافسات الممتاز.

 

شاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر

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