تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام في الدوري الممتاز. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمي محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي – حمدي النقاز فى خط الدفاع Advertisements طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف اوباما – احمد سيد زيزو – محمد أونجم في خط الوسط زيزو – محمد أونجم في خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي – مصطفي فتحي – خالد بو طيب – محمد عبد السلام – حازم امام – امام عاشور – اشرف بن شرقي.

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