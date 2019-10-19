الصيد ٢٠٠٥ يكتسح فريق صول ب ١٠ أهداف

سحق ناشئو فريق الصيد لمواليد ٢٠٠٥ بقيادة المدير الفنى وليد سيف على ضيفهم فريق صول، بـ١٠ اهداف مقابل هدف ويضمن التأهل للعب فى دورى منطقة الجيزة تصنيف (أ ). فى مباراة من جانب واحد تسيدها فريق الصيد من بدايتها حتى النهاية استطاع الصيد الفوز بعشرة اهداف لهدف حيث انتهى الشوط الاول بخمسة اهداف للاشئ ولم يكتفى فريق الصيد بهذه النتيجة.

وأضاف خمسة اهداف اخرى فالشوط التانى حتى يضمن الصعود لتصنيف (أ) مع فريق النجوم الذى صعد رسميا برصيد ٩ نقاط والصيد برصيد ٦ نقاط وفى انتظار المتأهل الثالث معهم من المباراة القادمة بين إمبابة وجينيس الفائز منهم تصعد ثالث المجموعة التى تضم ( النجوم والصيد وجينيس وامبابة وصول) وقد أبدى امين عرابى رئيس قطاع الناشئين بالنادي والمدير الفنى

للفريق الاول بنادى الصيد عن سعادته باداء الفريق قبل النتيجة.

واثنى بعد اللقاء على مجهود الفريق وآداءه ومجهود وليد وتنفيذ تعليماته فالملعب حيث ان وليد الذى صرح بدورة ان الفريق يسير بخطوات تصاعدية وتوجه بالشكر امين عرابى على دعمه الكامل للفريق وللجهاز الفنى حيث انه يبذل قصارى جهده مع كل فرق الناشئين ولم يبخل باى مساعدة لكل فرق القطاع وأنه استفاد منه كثيرا واكتسب منه كثر من الخبرات فى مجال التدريب وكيفية التعامل مع اللاعبيين فى كل الأحوال.

