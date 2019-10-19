تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الزمالك

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقولون العرب عن تشكيل فريقه أمام الزمالك، الذي سيقام على ستاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. جاء تشكيل المقاولون كالتالي: في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سمير، فاروقا، أمير عابد، أحمد الشيمي، إبراهيم صلاح، عبد الله ياسين، محمد سالم، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب. محمود أبو السعود، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سمير، فاروقا، أمير عابد، أحمد الشيمي، إبراهيم صلاح، عبد الله ياسين، محمد سالم، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب.

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