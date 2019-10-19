المصري يصدر بيانا بشأن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة

اصدر مجلس اداراة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية بيانا رسميا اليوم اعلن خلاله تفهمه لحالة الغضب التي تسود بين جماهير الفريق في الفترة الاخيرة.

وجاء البيان كالتالي:

يتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة بالدوري العام أمام فريق مصر المقاصة ، ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى

دائماً بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة.

ومجلس إدارة النادي المصري إذ يعلن عن تفهمه التام لمشاعر جماهيره ، فإنه في الوقت ذاته يعلن عن رفضه التام لحملات الهجوم الممنهجة على المدير الفني للفريق الأول الكابتن ايهاب جلال والذي يتعرض لحملة شرسة بعيداً عن الانتقادات الموضوعية التي تُعد حق أصيل لكافة

مشجعي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي النادي المصري بصفة خاصة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري على استمرار دعمه للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال وكذلك اللاعبين ، مع التمسك بالكابتن ايهاب جلال على رأس الجهاز الفني كواحد من أفضل المديرين الفنيين في الدوري المصري ، والتأكيد كذلك على استمرار المجلس في سياسته المتبعة طوال السنوات الماضية مع الأجهزة الفنية وهي السياسة التي أثبتت نجاحها بمنح الأجهزة الفنية كافة الصلاحيات فيما يتعلق بالفريق الأول مع الحساب بنهاية الموسم بعيداً عن سياسة الحساب بالقطعة والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية تضر الفريق أكثر مما تفيده.