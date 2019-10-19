فايلر يخصص فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة. علي ملعب التتش بالجزيرة. واشرف فايلر على الفقرة الفنية التي شهدت إرسال السويسري الكرات العرضية إلى اللاعبين داخل منطقة الجزاء لتحويلها إلى المرمى. اللاعبين داخل منطقة الجزاء لتحويلها إلى المرمى. واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وذلك استعدادا للمرحلة المقبلة.

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