بينكيل يقود تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في مران اليوم

قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية للاعبين في مران الفريق مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة. الفريق مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة. شهدت الفقرة البدنية التي استمرت 20 دقيقة تنفيذ اللاعبين لبعض الوحدات البدنية المتنوعة استعدادا للمرحلة المقبلة. 20 دقيقة تنفيذ اللاعبين لبعض الوحدات البدنية المتنوعة استعدادا للمرحلة المقبلة. واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

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