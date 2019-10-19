البنك الأهلي يختتم استعداته لمواجهة الإعلاميين

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي أحد أندية المجموعة الأولى "مجموعة الصعيد" استعداته عصر اليوم لمواجهة الإعلاميين غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري القسم

الثاني.وكان استعد البنك الأهلي لدوري الممتاز ب من خلال الدخول في فترة إعداد قوية وقد خاض عددا من المباريات الودية مع عدد من فرق الدوري الممتاز استعدادًا لمبارياته في دوري الدرجة التانية.وجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار كان قد اجتمع بالاعبين والجهاز الفني في جلسة تحميسية لهم منذ يومين قبل انطلاق البطولة.