تأجيل مباراة الأهلي والزمالك يؤثر على أرباح كأس مصر

استبعد الاتحاد المصري لكرة القدم كل من “الأهلي والزمالك” من مباريات دور الـ 64 ببطولة كأس مصر 2020/2019، بعد الخلل الذي أصاب ترتيب جدول مباريات الدوري المصري الممتاز بسبب تأجيل مباراة القمة من يوم 19 أكتوبر إلى أجل غير مُسمى، لحين التوصل إلى صيغة اتفاق مع اللجنة المؤقتة للاتحاد.

وخططت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لوضع الأهلي والزمالك في مباريات دور الـ 64 من كأس مصر هذا الموسم، بهدف التسويق للبطولة بشكلٍ أفضل، على أمل رفع قيمة المنافسة وعائدات البث التلفزي، لكن ضيق الوقت الناتج عن تأجيل مباراة القمة بالجولة الرابعة، حال دون تنفيذ الإدارة الجديدة للاتحاد المصري لهذه الفكرة المُربحة.

وبهذا القرار سينتظر الأهلي والزمالك المتأهلون من دور الـ 64 للعب معهم بدءًا من دور الـ 32 الذي من المنتظر أن يبدأ قبل بداية العام الجاري.

وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق اليوم السبت، تأجيل مباراة الأهلي مع الجونة ضمن الجولة الخامسة من الدوري، والتي كان مقررًا لها يوم الاربعاء المقبل.

وأكدت إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي أنها لن ترسل الفريق للعب أي مباراة في الدوري المحلي قبل خوضه لمباراة الزمالك.