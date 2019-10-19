الاتحاد المصري لكرة القدم يخضع للأهلي

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم التعامل مع البيان الصادر عن إدارة النادي الأهلي بطريقة إيجابية بعدم رفضه كي لا يتفاقم الوضع سوءًا بين الاتحاد ومجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب.

وقال الأهلي في بيان رسمي نهاية الأسبوع الماضي بأنه لن يخوض أي مباراة في الدوري المصري الممتاز 2020/2019 قبل أن يلعب مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كان مقررًا لها اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر.

وطلب الاتحاد المصري من الأهلي مواجهة الجونة يوم الاربعاء المقبل، بعد تأجيل مباراة القمة إلى أجل غير مسمى بأمر من الجهات الأمنية، وهو الأمر الذي رفضه الأهلي جملة وتفصيلا.

ولم تجد لجنة المسابقات مفرًا من الخضوع للأهلي بتأجيل مباراته مع الجونة، فإذا تقرر موعد المباراة ولم يذهب الأهلي سيعتبر خاسرًا وستوقع عليه عقوبات أخرى مثل خصم النقاط وعقوبة مالية.