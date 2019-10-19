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رياضة | أهداف مباراة ليستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة ليستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي

الشباب

0

x
17:05

0

الإتفاق

الرائد

0

x
17:10

0

النصر

الوحدة

-

x
19:00

-

الاتحاد

الدوري الفرنسي

ليون

0

x
17:30

0

ديجون

الزمالك

-

x
20:00

-

المقاولون العرب

الممتاز

أستون فيلا

0

x
16:00

1

برايتون

0

x
16:00

0

نيوكاسل يونايتد

ليستر سيتي

0

x
16:00

1

بيرنلي

توتنهام هوتسبير

0

x
16:00

1

واتفورد

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كريستال بالاس

-

x
18:30

-

مانشستر سيتي

الدرجة الأولى

إيبار

0

x
13:00

3

أتلتيكو مدريد

1

x
16:00

0

فالنسيا

ريال مايوركا

-

x
21:00

-

الدرجة A

نابولي

-

x
18:00

-

هيلاس فيرونا

يوفنتوس

-

x
20:45

-

بولونيا

الدوري الألماني الدرجة الأولى

أوجسبورج

1

x
15:30

2

بايرن ميونيخ

بوروسيا دورتموند

-

x
18:30

-

بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ألكوركون

0

x
16:00

0

ألميريا

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