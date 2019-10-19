رياضة | نجم ريال مدريد يطلب الرحيل ويعلن وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يطلب الرحيل ويعلن وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نجم ريال مدريد الإسباني الرحيل بشكل نهائي عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما حدد وجهته المقبلة

نجم ريال مدريد يقرر البقاء مع آرسنال

وأوضحت صحيفة دون بالون، أن الإسباني داني سيبايوس نجم ريال مدريد المعار إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، يرغب في الرحيل عن ريال مدريد نهائيًا والبقاء رفقة الجانرز بصورة نهائية .

وكشقت الصحيفة الإسبانية، عن وجود جلسة سرية جمعت نجم ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، خلال فترة التوقف الدولي، من أجل تحديد مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

آرسنال يجهز عرضًا لضم نجم ريال مدريد نهائيًا

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وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن داني سيبايوس نجم ريال مدريد طلب من بيريز الموافقة على رحيله إلى آرسنال بصورة نهائية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، معربًا عن امله في توصل كلا الناديين إلى اتفاق حول انهاء الصفقة .

وأنهت، أن إدارة آسنال تجهز عرضًا لضم نجم ريال مدريد بصورة نهائية مقابل 35 مليون يورو، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ريال مدريد يتوعد مايوركا لاعتلاء صدارة الليجا

وعلى صعيد أخر، يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا .

ويأمل ريال مدريد في تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث، من أجل العودة من جديد إلى قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعدما خطف برشلونة الصدارة مؤقتًا عقب فوزه ظهر اليوم على إيبار بثلاثية دون رد .