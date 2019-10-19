رياضة | فراعنة اليد فى مواجهة البرتغال وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فراعنة اليد فى مواجهة البرتغال وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفنى لمنتخب اليد الأسباني روبرتو جارسيا بروندو قائمة تضم 24 لاعبا استعدادا لمواجهتي البرتغالي وديا يومي 24و 26من الشهر الجاري استعدادا لانطلاق أمم إفريقيا المقررإقامتها في تونس يناير المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..

وجاءت اختيارات المنتخب لوديتي البرتغالي علي النحو التالي : عمر بكار و كريم ايمن وعلي زين و يحي الدرع و حسن قداح و اسلام حسن و احمد خيري و سيف الدرع واحمد هشام "دودو " و احمد الأحمر و يحي خالد و محسن رمضان و محمد سند و اكرم يسري و عمر سامي و ابراهيم المصري و ممدوح هاشم و خالد وليد و وسام نوار و احمد عادل و كريم هنداوي و محمد علي و عصام الطيار و عبد الرحمن طه ..

ومن جانبه اكد مؤمن صفا المشرف العام علي المنتخبات الوطنية ان منتخبنا الوطني يتدرب صباحا ومساء علي فترتين استعدادا لمواجهتي البرتغالي واشار الي ان الاسباني بروندو المدير الفني يسعي لتجربة اكثر عدد من اللاعبين للاطمئنان علي المنتخب خلال وديتي البرتغال القوية

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واشار صفا الي اهمية مواجهتي البرتغال كونه من الفرق الكبيرة في اوربا واستطاع مؤخرا هزيمة الديوك الفرنسية , واضاف انه يتمني تحقيق اقصي استفادة من الوديتين خاصة ان متخبنا مقبل علي بطولة افريقية ساخنة وصراع علي الزعامة الافريقية وتذكرة التأهل لطوكيو , واوضح ان منتخبنا يواصل التجهيز ببرنامج منتظم لصدماته الصعبة المقبلة ..

وتقام البطولة بمشاركة ١٧ منتخبا، سيتم تقسيمها إلى أربع مجموعات ومقسمة الي تصنيفات مختلفة جاءت علي النحو التالي :

التصنيف الأول: مصر وتونس و أنجولا و المغرب ’ و الثاني: الجابون والجزائر و الكاميرون و الكونغو الديمقراطية و الثالث: الكونغو برازافيل و غينيا و نيجيريا و كوت ديفوار و واخيرا الرابع: زامبيا و السنغال و كينيا و ليبيا و الرأس الأخضر.