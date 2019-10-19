رياضة | مفاجأة.. زيدان يطرد نجم ريال مدريد ويحدد البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيدان يطرد نجم ريال مدريد ويحدد البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي زين الدين زيدان طرد نجم ريال مدريد من الفريق، وحدد اسم البديل للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

نجم ريال مدريد يثير استياء زيدان

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن زين الدين زيدان المدير الفني ونجم ريال مدريد السابق، يبحث بوتيرة ثابتة عن كيفية استعادة كل لاعب في الفريق لمستواه المعهود خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الظهور بصورة مغايرة للموسم الصفري الماضي .

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان حدد مشكلة ريال مدريد الأساسية، حيث أن مستوى خط دفاع الفريق أثار استيائه وقلقه خصوصًا مع اقتراب الدخول للمنعطف الأقوى من دوري أبطال أوروبا.

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وكشفت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن المدافع الفرنسي رفائيل فاران نجم ريال مدريد يمثل علامة استفهام كبيرة لدى زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، وذلك بعدما فشل نجم ريال مدريد من استعادة مستواه خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا منذ كأس العالم الأخير في روسيا .

زيدان يقرر رحيل نجم ريال مدريد ويحدد بديله

وأردفت، أن زيدان قرر رحيل فاران نجم ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعدما أصبح ثغرة واضحة في دفاعات الفريق، وفشله في استعادة مستواه المعهود .

وتابعت دون بالون، أن إدارة الميرنجي له خطط بالفعل لدعم زيدان خلال الفترة المقبلة، وأن بيريز يوافق زيدان رأيه في مسألة رحيل نجم ريال مدريد.

وأنهت، أن رحيل فاران نجم ريال مدريد سيتم بصورة كبيرة، حال التعاقد مع كاليدو كوليبالي نجم صفوف نابولي الإيطالي، والذي سيجد الريال صعوبة لضمه من زعيم الجنوب، وسط صراغ شرس من مانشستر سيتي للحصول على خدماته .