رياضة | تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا.. استعد للمفاجأت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا.. استعد للمفاجأت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكشفت التقارير عن رغبة الملكي في حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني الذي يحتل وصافته الآن قبل مواجهة مايوركا برصيد 18 نقطة خلف غريمه برشلونة صاحب المركز الأول.

وأكدت التقارير الصحفية معاناة الملكي من نقص حاد في خط الوسط وذلك عقب إصابة كلا من الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس فضلًا عن الإجهاد الذي تعرض له البرازيلي كاسيميرو بسبب مشاركته مع منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي، بالإضافة إلى غياب هازارد المفاجيء.

وأكدت التقارير الصحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي سيستبعد الإسباني داني كارفاخال من مواجهة اليوم من أجل إراحته للمباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي. ومن المتوقع أن يخوض زيدان مواجهة مايوركا بالتشكيلتين التاليتين :-

* التشكيل الأول المتوقع :

- حراسة المرمى: ألفونس أريولا

- خط الدفاع: سيرجيو راموس ورافائيل فاران ومارسيلو وألفارو اودريوزولا.

- خط الوسط : فيديريكو فالفيردي وخيمس رودريجيز وكاسيميرو

- خط الهجوم: كريم بنزيمة ودياز وفينيسيوس جونيور

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* التشكيل الثاني المتوقع :

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا

- خط الدفاع: سيرجيو راموس ورافائيل فاران وفيرلاند ميندي وألفارو اودريوزولا.

- خط الوسط : كاسيميرو وفيديريكو فالفيردي

- خط الهجوم: كريم بنزيمة ويوفيتش وفينيسيوس جونيور

ووصلت بعثة فريق ريال مدريد إلى مدينة ماريوكا الاسبانية استعدادا لمواجهة ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لفريق العاصمة فيديو الوصول له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا عليه : "نحن نذهب إلى مايوركا".

ويدخل الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لقاء مايوركا وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بينما يحتل ريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد سبع نقاط.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم عدد كبير من الأشماء أبرزها ناتشو وداني كارفاخال وأسينسيو ولوكا مودريتش وتوني كروس وجاريث بيل وفاسكيز بسبب الاصابة فيما تم إستبعاد هازارد بسبب رغبته في الاحتفال بقدوم مولوده الرابع.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.